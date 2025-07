Forza Italia Aci Castello | Nel nostro partito le regole valgono per tutti Non si discute sui giornali

“Abbiamo letto la presa di posizione di due consiglieri comunali, ritenendola del tutto fuori luogo. Le questioni di partito non si discutono sui giornali. Forza Italia non ha mai ritirato la fiducia all’assessore Salvatore Bonaccorso, storico riferimento del partito ad Aci Castello, la cui. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Forza Italia corteggia Azione e offre al partito di Calenda il posto di vice sindaco - Un vice sindaco di Azione all'interno della coalizione di centrodestra a Milano. È la proposta lanciata esplicitamente, dopo settimane di corteggiamento, da Alessandro Sorte, plenipotenziario lombardo di Forza Italia, in vista delle elezioni comunali che si terranno nel 2027.

Schifani “Forza Italia partito moderato per eccellenza” - NOTO (SIRACUSA) (ITALPRESS) – “Siamo il partito moderato per eccellenza di centro, è un partito che guarda ai giovani, guarda al sociale e guarda a una politica liberale, che guarda anche all’impresa, alla piccola e media impresa, guarda i diritti del cittadino.

L'accademia dei provinciali di Forza Italia: l'ascesa dei fedelissimi di Tajani, dai territori al partito - Sognava la rivoluzione liberale, ha attuato quella del provinciale. La Forza Italia d. C. (dopo Cav.) è il tripudio del territorio, d.

Il Gruppo consiliare Forza Italia di Aci Castello ritira la fiducia all’Assessore Bonaccorso: “Non ci rappresenta” - Il Gruppo Consiliare di Forza Italia presso il Comune di Aci Castello annuncia di aver formalmente comunicato al Sindaco Scandurra la propria irrevocabile sfiducia nei confronti dell’Assessore Salvato ... itacanotizie.it scrive

