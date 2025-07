Fortitudo un debutto da paura Subito l’esame Roseto per Caja

Con l’ufficializzazione della prima giornata della regular season di Serie A2, annunciata nel pomeriggio di ieri sul sito della Lega Nazionale Pallacanestro, inizia a prendere forma concreta la stagione cadetta 20252026. La Fortitudo Bologna di coach Attilio Caja farà il suo esordio in campionato domenica 21 settembre, sul parquet di Roseto degli Abruzzi, in quella che sarà una trasferta subito significativa per testare ambizioni, tenuta e preparazione della squadra biancoblù. Il primo turno del torneo presenta anche le sfide Blu Bergamo-Pesaro, Juvi Cremona-Forlì, Libertas Livorno-Cento, Urania Milano-Rimini, Rieti-Avellino, Ruvo di Puglia-Brindisi, Scafati-Mestre, Torino-Cividale e Verona-Pistoia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fortitudo, un debutto da paura. Subito l’esame Roseto per Caja

In questa notizia si parla di: fortitudo - subito - roseto - caja

Fortitudo, i colpi non si fermano più: da Roseto arriva la guardia Vincenzo Guaiana; Attilio Caja torna ufficialmente sulla panchina della Fortitudo Bologna; FLATS SERVICE FORTITUDO, ATTILIO CAJA AL MICROFONO DI BM: PAROLA D'ORDINE LAVORO E RISULTATI. STEFANO TEDESCHI: Solo gli stupidi non cambiano idea, Caja è la persona giusta.

Fortitudo, un debutto da paura. Subito l’esame Roseto per Caja - Il campionato si fermerà per due finestre: quella della Coppa Italia, in programma dal 13 al 15 marzo, e la pausa FIBA dell’1 marzo, dedicata alle Nazionali. Si legge su sport.quotidiano.net

Fortitudo Bologna: la prima giornata di A2 sul campo di Roseto - Svelato l’esordio della Effe che da 4 agosto si troveranno per il primo raduno. Come scrive msn.com