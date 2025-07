Forte terremoto in Russia allerta tsunami dal Giappone alle Hawaii

Un violento terremoto di magnitudine 8.8 ha colpito nella notte le regioni orientali della Russia facendo scattare un’allerta tsunami nell’Oceano Pacifico, dal Giappone all’Ecuador, passando dalle Hawaii. Le prime onde, alte fino a quattro metri, hanno colpito le Isole Curili, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, e la penisola della Kamchatka, in Russia. L’epicentro del sisma, il più violento al mondo da oltre un decennio, è stato registrato a una profondità di 20,7 chilometri e a 119 chilometri da Petropavlovsk-Kamchatsky, una città costiera di 165mila abitanti affacciata sulla baia di Avacha, nel braccio di mare a sud est della Kamchatka. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Forte terremoto in Russia, allerta tsunami dal Giappone alle Hawaii

