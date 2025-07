Forte sisma a largo delle Kamchatka allerte tsunami nel Pacifico

Roma, 30 lug. (askanews) - Forte sisma di magnitudo 8.8 sulla scala Richter al largo della penisola di Kamchatka, nell'estremo oriente della Russia. Si è trattato del terremoto più forte nella regione dal 1952, con possibili scosse di assestamento fino a una magnitudo di 7.5, ha dichiarato il servizio regionale di monitoraggio sismico. Diverse persone sono rimaste ferite nella penisola; nelle immagini i soccorritori ispezionano i danni a un asilo. Allerte tsunami sono scattate in tutto il Pacifico. In corso evacuazioni in Giappone, alle Hawaii e in alcune zone della costa occidentale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Forte sisma a largo delle Kamchatka, allerte tsunami nel Pacifico

