È ancora calcio di luglio e il risultato in se per se lascia sempre il tempo che trova, ma per l' Empoli il derby amichevole odierno contro il Pisa, neopromosso in Serie A, è pur sempre un banco di prova. Innanzitutto, perché dopo i primi tre test al Centro Sportivo di Petroio a Vinci, stasera si tornerà a giocare al Carlo Castellani (ore 18,30), poi perché i nerazzurri dell'ex Gilardino rappresentano un avversario di categoria superiore, rendendo la prova molto veritiera. L'Empoli continua ad essere un cantiere aperto, che Pagliuca sta cercando giorno dopo giorno di forgiare secondo quelle che sono le proprie convinzioni, ma è anche vero che le prime partite ufficiali si avvicinano.

Formazione stile "cantiere aperto" con Fulignati forse a difendere la porta