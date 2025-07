Formazione docenti sull’inclusione | presto attivi 213 corsi NOTA

Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato 852mila euro per la formazione docenti sull’inclusione per l’a.s. 20252026. Saranno attivati 213 corsi, da svolgersi tra settembre e ottobre, per promuovere una cultura dell’inclusione diffusa, con percorsi incentrati su didattica universale e gestione della classe eterogenea. Ripartizione dei fondi e corsi regionali per la formazione docenti Il Ministero dell’Istruzione . Formazione docenti sull’inclusione: presto attivi 213 corsi NOTA . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

“Basta con la formazione ai docenti fatta da chi non è mai entrato in una classe. Università non possono avere il monopolio”. INTERVISTA al professor Cotena - “Alle università va sottratto il monopolio della formazione. La didattica non è soltanto fornire strategie per trasferire conoscenze e sviluppare abilità e competenze”.

Formazione docenti e progetti PNRR, Gilda: ‘Decisione spetta ai Collegi Docenti secondo il CCNL scuola’ - Con l’aumento dei percorsi di formazione per docenti promossi dalle scuole, soprattutto grazie ai finanziamenti del PNRR in attuazione del DM 66/2023, cresce anche il numero di dubbi tra gli insegnanti.

Adolescenti europei tra vecchie e nuove dipendenze: crollano alcol e sigarette, ma esplodono e-cig e farmaci. In Italia i docenti diventano sentinelle grazie a un milione di euro per la formazione contro i rischi nascosti tra i banchi - “Meno alcol e sigarette, ma più e-cig, farmaci e dipendenze digitali”: il ritratto degli adolescenti europei nel 2024 si compone di luci e ombre, come emerge dall’ultimo rapporto ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), pubblicato oggi e coordinato dall’Istituto di fisiologia clinica del CNR in collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea sulle Droghe (Euda).

