Formazione ATA 2025 | attivo il supporto ai corsi sulla piattaforma scuola futura FAQ

In vista dell’attribuzione delle 46.000 nuove posizioni economiche ATA, INDIRE ha messo a disposizione un servizio di assistenza dedicato ai partecipanti dei corsi di formazione attivati sulla piattaforma Scuola Futura. L’iniziativa, avviata ufficialmente il 15 luglio 2025, riguarda diverse aree del personale scolastico e prevede supporto tecnico e contenutistico per garantire il corretto svolgimento delle . Formazione ATA 2025: attivo il supporto ai corsi sulla piattaforma scuola futura FAQ . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: formazione - supporto - corsi - attivo

Quando viene pagato il Supporto per la Formazione e il Lavoro a maggio 2025. Consulta le date - Quando viene pagato il Supporto per la Formazione e il Lavoro a maggio 2025. Consulta le date. Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è un contributo economico destinato a chi partecipa a percorsi di formazione professionale e inserimento lavorativo.

Quando viene pagato il Supporto per la Formazione e il Lavoro a maggio 2025. Ecco le date - Quando viene pagato il Supporto per la Formazione e il Lavoro a maggio 2025. Ecco le date. Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è un contributo economico destinato a chi partecipa a percorsi di formazione professionale e inserimento lavorativo.

Quando viene pagato il Supporto per la Formazione e il Lavoro a maggio 2025. Ecco le date - Quando viene pagato il Supporto per la Formazione e il Lavoro a maggio 2025. Ecco le date. Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è un contributo economico destinato a chi partecipa a percorsi di formazione professionale e inserimento lavorativo.

Nuovo corso accreditato SNA – online Il contenzioso nella realizzazione di appalti pubblici È attivo il corso di formazione di base accreditato... Vai su Facebook

Nuove posizioni economiche ATA: pubblicazione FAQ e corso di supporto gratuito per gli iscritti FLC CGIL Proteo per l’attività di formazione – FLC CGIL ROMA E LAZIO; Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), misura per l'inclusione lavorativa; Programma Gol Campania: guida completa 2025.

Posizioni economiche ATA: indicazioni, FAQ e assistenza. Online la pagina di supporto dedicata a chi segue i corsi di formazione - Indire ha attivato il servizio di supporto ai contenuti dell’ambiente online per tutti coloro che stanno prendendo parte ai percorsi ... Si legge su orizzontescuola.it

Supporto Formazione e Lavoro: ecco i 500€ per i Disoccupati Attivi - MSN - Il Supporto Formazione e Lavoro è una delle principali misure introdotte a fine 2023 per favorire l’inserimento lavorativo di cittadini disoccupati, attraverso la partecipazione a percorsi ... Secondo msn.com