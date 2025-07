Formarsi davvero a Torino nel 2025 2026 | opportunità corsi e illusioni da evitare

In Italia parlare di formazione suona spesso come uno slogan stanco: “riqualificazione”, “competenze”, “lifelong learning”. Poi ci si guarda attorno e si scopre che chi ha più bisogno di imparare – disoccupati, lavoratori precari, adulti tagliati fuori dal digitale – è esattamente chi trova meno strumenti reali per farlo. Eppure, a Torino qualcosa si muove. In mezzo a burocrazia, bandi oscuri e offerte spesso indecifrabili, esiste una rete formativa pubblica e privata che per il biennio 20252026 promette molto più di retorica. L’obiettivo è chiaro: dare alle persone strumenti pratici per lavorare, reinventarsi, restare aggrappati a un mercato che cambia troppo in fretta. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

