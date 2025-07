Forlì in allarme per Gaiola Il capitano rischia un lungo stop

Un mercato ancora in pieno svolgimento. In questi giorni, come anticipato da mister Alessandro Miramari nel post partita del memorial Silver Sirotti – nel quale Petrelli & Co hanno centrato un ottimo 1-1 al cospetto del Cesena –, il diesse Cristiano Protti è impegnato a completare la rosa biancorossa con vari colpi in vista del debutto in C. Un gruppo che, possibilmente, dovrà essere completato con l’innesto di quattro o cinque nuovi elementi. Un mercato al quale la società di viale Roma potrebbe ricorrere purtroppo con maggior urgenza qualora gli esami clinici confermassero la temuta lesione al crociato del ginocchio per il capitano Riccardo Gaiola, infortunatosi dopo 10’ nel match del Morgagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì in allarme per Gaiola. Il capitano rischia un lungo stop

In questa notizia si parla di: forlì - allarme - gaiola - capitano

