Forlì esordio in trasferta Sfida alla Juvi Cremona

Per il terzo anno consecutivo esordio in trasferta. Ieri alle 14 la Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il settore agonistico della Fip, organizzatore dei campionati, ha reso nota la prima giornata della Serie A2 Old Wild West 202526, in programma fra sabato 20 e domenica 21 settembre e che vedrĂ l’ Unieuro esordire a Cremona in casa della Juvi. Alle 12 di oggi, invece, verrĂ reso noto il calendario integrale del campionato, compilato con applicazione del format asimmetrico che, contrariamente a quanto succedeva fino a qualche anno fa, nelle 38 giornate non prevede piĂą appunto la corrispondenza tra le sfide dello stesso turno del girone di andata e di quello di ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì, esordio in trasferta. Sfida alla Juvi Cremona

