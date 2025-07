Forchia il sindaco | Le parole dell’opposizione destano stupore

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del sindaco di Forchia, Gerardo Perna Petrone.  “ Destano un certo stupore — anche se ormai non piĂą tanta sorpresa — le ultime esternazioni dell’opposizione consiliare, che arrivano a definire “inventata” la grave crisi finanziaria dell’Ente. Un’accusa tanto fantasiosa quanto funzionale, utile solo a distogliere l’attenzione dal vero problema: i conti disastrosi lasciati in ereditĂ da chi, pur oggi escluso dalla scena, continua a tirare le fila dietro le quinte. Va sottolineato che non si tratta di opinioni politiche o di sterili polemiche, ma di dati certificati dai Funzionari comunali, nero su bianco, non certo da questo o quel politico di turno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

