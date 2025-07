Forbidden fruit replica puntate del 30 luglio in streaming | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – mercoledì 30 luglio – con la soap turca Forbidden fruit. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 32 e 33 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. La Rew Unique lancia sul mercato una collezione di moda. Halit è preoccupato per la scomparsa di Zehra e chiede a Sitki di cercarla. Ender propone a Sinan un accordo: il medico dovrà convincere Halit che non c’è mai stato niente tra loro, ma che si è trattato di un complotto architettato da Yildiz. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit, replica puntate del 30 luglio in streaming | Video Mediaset

