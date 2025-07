Fondi per Amiata-Valdorcia Pioggia di milioni in arrivo per lo sviluppo sostenibile

di Massimo Cherubini Quasi tredici milioni di euro destinati all’Amiata Val d’Orcia e all’Amiata grossetana – Colline del Fiora. Sono finanziamenti derivanti da fondi europei destinati alle " Aree Interne " (in Toscana ne sono sei e coinvolgono 115 comuni) che, complessivamente, hanno ricevuto 81 milioni di euro nell’ambito dell’obiettivo comunitario "Europa piĂą vicina ai cittadini". Finanziamenti destinati allo sviluppo integrato e inclusivo delle "aree diverse da quelle urbane". "Il percorso guidato dalla Regione, è stato condiviso - i legge nella nota della giunta - e supportato anche da Anci Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondi per Amiata-Valdorcia. Pioggia di milioni in arrivo per lo sviluppo sostenibile

