Fondi Comune e associazione Centro storico si prendono cura del cuore della città

Proseguono da oltre un mese le operazioni di lavaggio e disinfezione delle strade del centro storico di Fondi, avviate con l'obiettivo di migliorare il decoro urbano e garantire una maggiore salubrità degli spazi pubblici, soprattutto nei mesi estivi caratterizzati da alte temperature, ridotte.

"Il Sottomarino" distrutto da un incendio, ParlAutismo all'opera: "Raccolta fondi per far ripartire il centro" - Le famiglie dell'Associazione nazionale ParlAutismo attraverso una raccolta fondi corrono in soccorso del centro "Il Sottomarino", frequentato da decine di giovani con disabilità intellettivo-relazionale e fisica per praticare sport, devastato nello scorso fine settimana da un rogo.

Polichetti (Udc) chiede di visitare il centro Covid del Ruggi: “Verifica sull’uso dei fondi pubblici”  - Tempo di lettura: 3 minuti Il responsabile nazionale Sanità dell’Udc, Mario Polichetti, ha formalmente richiesto, tramite una comunicazione di posta elettronica certificata inviata al direttore generale dell ’Azienda “Ruggi” di Salerno, Vincenzo D’Amato, la possibilità di visitare il centro Covid situato all’interno del plesso ospedaliero di via San Leonardo.

Catania, il Comune destina fondi alla “Street art”: 100mila euro per abbellire la città Ora si potranno programmare interventi per la valorizzazione del patrimonio artistico, la riqualificazione artistica e la rigenerazione sociale di facciate di palazzi, muri e piazze i Vai su Facebook

Fondi, Comune e associazione “Centro storico” si prendono cura del cuore della città ; ZAC – Zena Active Citizens, contributi a fondo perduto fino a 120 mila euro: un totale di 2 milioni e mezzo per commercio e rigenerazione urbana; Centro per l’impiego. Il Comune cerca un immobile al centro storico. Del Popolo: “Favoriremo lo sviluppo di un circuito virtuoso”.

Niente più via Nazionale, i fondi per il tram Tva saranno spostati altrove - Un modo molto diplomatico per dire che il tram di via Nazionale si allontana sempre di più.

Centro storico Empoli, le proposte di Simonetti (FdI e Conflavoro Pmi) - "Empoli vive un dramma urbano che è ormai sotto gli occhi di tutti: il cuore storico della città decade giorno dopo giorno.