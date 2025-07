Fondazione in soccorso alla Misericordia | 60mila euro per un nuovo pulmino

Sessantamila euro per un nuovo mezzo a disposizione dell’Associazione di volontariato Misericordia. È lo stanziamento deciso il 29 luglio dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che servirà all’acquisto di un pulmino per il trasporto dei disabili.«Abbiamo voluto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: fondazione - misericordia - euro - pulmino

Prato, Misericordia in festa per i 437 anni dalla sua Fondazione - Prato, 23 luglio 2025 – Quattro secoli di storia per un impegno che ancora oggi coinvolge oltre millecinquecento confratelli e consorelle a servizio della città .

Fondazione in soccorso alla Misericordia: 60mila euro per un nuovo pulmino; Misericordia, dalla Fondazione 60mila euro. In 340 alla pizzata benefica; Oltre 300 alla cena di solidarietà della Besurica per sostenere la Misercordia.

Fondazione in aiuto della Misericordia: 60mila euro per un nuovo pulmino - Sessantamila euro per un nuovo mezzo a disposizione dell’Associazione di volontariato Misericordia. Riporta piacenzasera.it

Maxi-assegno da 70mila euro alla Caritas. Ecco il dono della Fondazione ... - Servirà per acquistare un pulmino, pasti caldi e aiuti per le bollette alle famiglie fragili. ilrestodelcarlino.it scrive