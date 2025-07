Folta la rosa dei papabili sostituti dello svizzero | anche Wesley Boving Davitashvili e Vargas Okafor ora il Milan alza le pretese Schjelderup si aggiunge alla lista

Ceduto Ndoye è caccia al sostituto: senza urgenza, data la presenza sugli esterni di Dominguez, Cambiaghi, Orsolini e Bernardeschi. Fatto cassa, il rischio è che ora le controparti alzino i prezzi, per i giocatori richiesti: un prezzo che il Bologna non intende pagare e per questo predica pazienza. Anche perchĂ© il rincaro si è giĂ verificato. Vedi in casa Milan, dove Noah Okafor (25) resta uno dei nomi in cima alla lista di Sartori, che giĂ lo aveva inseguito quando ancora dirigeva l’Atalanta. Vuoi per la doppietta del rossonero con il Liverpool, vuoi per l’incasso di Ndoye, il Milan è disposto sì a trattare il giocatore, ma non in prestito con diritto di riscatto: pretende l’obbligo, a 15 milioni piĂą bonus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Folta la rosa dei papabili sostituti dello svizzero: anche Wesley, Boving, Davitashvili e Vargas. Okafor, ora il Milan alza le pretese. Schjelderup si aggiunge alla lista

