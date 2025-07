FOCUS SPECIALE MONDIALI Cerasuolo d’Oro! Storico trionfo nei 50 rana ai Mondiali di Nuoto 2025

Primo oro per l’Italia ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore! Simone Cerasuolo scrive la storia conquistando i 50 rana: è il primo nuotatore italiano a vincere in questa specialitĂ e il primo romagnolo a salire sul gradino piĂą alto del podio mondiale in vasca lunga. Un successo che porta entusiasmo in casa azzurra! Nella finale dei 200 farfalla, Alberto Razzetti chiude sesto e Federico Burdisso ottavo. Nessun italiano in finale domani, ma restano tre giornate per arricchire il bottino azzurro. Doppia gioia per l’Italia anche nei tuffi, con l’oro nel sincro 3 metri grazie alla splendida prova di Matteo Santoro e Chiara Pellacani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS SPECIALE MONDIALI. Cerasuolo d’Oro! Storico trionfo nei 50 rana ai Mondiali di Nuoto 2025

