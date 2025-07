Flavio Cobolli vince col brivido a Toronto | Alexis Galarneau sconfitto in tre set

Brividi, due ore e 28 minuti e un’interruzione per pioggia. Alla fine, però, Flavio Cobolli ce la fa: batte il canadese Alexis Galarneau e approda, con un 6-4 5-7 6-4 che racconta tutto delle incertezze di questo esordio del numero 3 azzurro, al terzo turno in quel di Toronto. Nel Masters 1000 canadese ora il prossimo ostacolo è uno tra l’ungherese Fabian Marozsan e il più noto dei canadesi, Felix Auger-Aliassime. Si comincia subito con il break a favore di Cobolli, che sfrutta un paio di errori a rete e di rovescio di Galarneau. Funziona, e bene, il dritto di Flavio, che è la base principale del suo strappare al padrone di casa un ulteriore turno di battuta e volare sul 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli vince col brivido a Toronto: Alexis Galarneau sconfitto in tre set

In questa notizia si parla di: galarneau - cobolli - flavio - toronto

LIVE Cobolli-Galarneau, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: il romano affronta la wild-card locale che ci sorprese in Davis - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Toronto (CAN) 2025 che vede di fronte il romano Flavio COBOLLI e la Wild Card canadese Alexis Galarneau.

A che ora Cobolli-Galarneau, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming - Esordio nel Masters 1000 di Toronto per Flavio Cobolli, che affronterà il canadese Alexis Galarneau, numero 193 della classifica mondiale.

LIVE Cobolli-Galarneau, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: il romano inizia il suo cammino - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Flavio Cobolli al servizio! 18:58 Palleggio cominciato! 4’ e si parte! Giocatori in campo! 18:50 È ancora in top 20 e il margine è solido sulla 21 esima posizione, circa 200 punti.

ULTIM’ORA TENNIS ATP 1000 Toronto, Flavio Cobolli al 3° turno Battuto Galarneau in 3 set (6-4, 5-7, 6-4) #SkySport #SkyTennis #Tennis #Cobolli Vai su X

5 partite azzurre oggi in Canada A Toronto è il giorno di Sonego, Cobolli e Gigante mentre a Montreal toccherà a Bronzetti e alla coppia Errani/Paolini Vai su Facebook

Toronto, Cobolli vince all'esordio: rischia ma batte in tre set Galarneau; LIVE Cobolli-Galarneau 6-4, 5-7, 6-4, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: che match, lo vince il romano!; ATP Toronto 2025, Cobolli infortunato ma vincente: il cuore di Flavio più forte di Galarneau.

Flavio Cobolli soffre, ma sopravvive ai problemi al ginocchio sinistro e al canadese sorpresa Alexis Galarneau - Flavio Cobolli deve lottare quasi 2 ore e mezza, ma alla fine riesce ad avere la meglio del canadese Alexis Galatneau: il ... Da eurosport.it

Atp Toronto: Cobolli, vittoria di carattere contro Galarneau. Diallo elimina Gigante - Matteo Gigante avrebbe probabilmente meritato di giocare il terzo set sul Campo Centrale contro Gabriel Diallo. tennisworlditalia.com scrive