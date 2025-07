Flash mob della Lega a Roma | protesta contro la rimozione dei manifesti sul Decreto sicurezza

Avevano promesso una protesta e sono stati di parola. Esponenti della Lega hanno effettuato oggi, mercoledì 30 luglio, un flash mob davanti al dipartimento Sviluppo economico in via dei Cerchi, per protestare contro la rimozione dei manifesti affissi in tutta Roma per pubblicizzare l’approvazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dl sicurezza approvato in Senato: derby di flash-mob in contemporanea di Lega e Fratelli d’Italia - Il ddl Sicurezza, diventato poi decreto e approvato a colpi di voti di fiducia è legge. Oggi l’ultima votazione in Senato.

Manifesti rimossi a #Roma, la #Lega protesta contro Roberto #Gualtieri: "No alla censura" - VIDEO #video #30luglio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/roma-capitale/2025/07/30/video/roma-lega-flash-mob-protesta-manifesti-rimossi-roberto-gualtieri-censura Vai su X

Flash mob della Lega a Roma: protesta contro la rimozione dei manifesti sul Decreto sicurezza; 8 marzo, da Roma a Milano in migliaia ai cortei di 'Non Una di Meno'; A Bruxelles la protesta della Coldiretti. Flash-mob contro il piano Von der Leyen.

Roma, Lega protesta sotto assessorato per rimozione manifesti sul decreto sicurezza - Ma la Lega smentisce segnalazioni protocollate ... Da rainews.it

Manifesti della Lega sul dl Sicurezza, flashmob del partito contro la censura: cosa è successo? - Il Carroccio lancia accuse di censura sui manifesti del decreto Sicurezza. Lo riporta tag24.it