Flaei Cisl Bergamo contesta E-Distribuzione | Rete elettrica fragile piano investimenti insufficente

Il recente vertice in Prefettura dello scorso 21 luglio, convocato su richiesta dei Comuni dopo i disagi causati dal maltempo, ha visto E-Distribuzione presentare un piano di investimenti biennale destinato alla provincia di Bergamo. Tuttavia, le rassicurazioni fornite dall'azienda appaiono oggi insufficienti e lontane dal risolvere le criticitĂ strutturali della rete elettrica locale. Secondo Flaei Cisl Bergamo, sindacato che rappresenta i lavoratori del settore, il piano illustrato si concentra prevalentemente su investimenti nelle energie rinnovabili, remotizzazione e telecontrollo, ma trascura un aspetto fondamentale: il rinnovamento e il potenziamento della rete elettrica stessa, ormai obsoleta e vulnerabile.

