Fiumicino punta sulla sicurezza sussidiaria | il Comune coinvolge imprese e cittadini

Fiumicino, 30 luglio 2025 – Il Comune di Fiumicino rilancia sulla sicurezza urbana con un modello che punta al coordinamento interistituzionale e alla partecipazione attiva di imprese e cittadini. In un incontro istituzionale con il questore di Roma, Roberto Massucci, il sindaco ha illustrato una proposta concreta per affrontare l'aumento di episodi di microcriminalitĂ , furti e vandalismi, soprattutto nelle aree balneari e residenziali. Una proposta sull'esperienza del Giubileo. "Ringrazio il questore per la presenza, sappiamo quanti impegni abbia soprattutto in un periodo giubilare", ha esordito il sindaco, sottolineando l'efficacia dimostrata dalle forze dell'ordine nella gestione dell'evento e del passaggio di consegne papale, definita "esemplare" per Roma.