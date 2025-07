Firenze | storia della 15enne minacciata presa a morsi e perseguitata da un rifugiato

L'uomo non pu√≤ essere rimpatriato perch√© si √® dichiarato rifugiato politico, anche se in Tunisia sarebbe stato condannato per violenza sessuale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ¬© Imolaoggi.it - Firenze: storia della 15enne minacciata, presa a morsi e perseguitata da un ‚Äúrifugiato‚ÄĚ

