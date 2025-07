Firenze | aggredito a coltellate di giorno in via Il Prato

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, straniero, sarebbe stato aggredito da un connazionale dopo un lite

Firenze, Sollicciano: aggredito agente di custodia. Detenuto ha sferrato un pugno e l'ha colpito con un ferro - "Un'aggressione improvvisa, inaspettata - denuncia il sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria - L'agente è stato colpito con un pugno in pieno viso e poi al braccio da un ferro appuntito.

Firenze: arrestato 17enne per aver aggredito due cugini in via verdi. L'accusa: tentato omicidio - Su disposizione del gip e e su richiesta della procura per i Minorenni di Firenze, un 17enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, porto di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali aggravate

Sara Campanella, la 22enne, uccisa a coltellate il 31 marzo scorso, nel momento dell'aggressione da parte di Stefano Argentino, il 27enne che da due anni la tormentava, è riuscita ad attivare una registrazione, tramite il proprio telefono, che avrebbe riportato

Turista 21enne aggredita e rapinata in piazza Vittorio Veneto a Firenze: arrestato un 30enne - Rapina in pieno giorno in Piazza Vittorio Veneto a Firenze, dove una turista americana di 21 anni è stata aggredita e trascinata a terra da un uomo che ha ...

Coltellate in strada, 47enne a Careggi con una ferita alla spalla - Firenze, 30 luglio 2025 – Violenza in strada a Firenze, in pieno giorno: un uomo di 47 anni è stato ferito con una coltellata alla spalla in via Il Prato.