Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Beltran e Nzola al passo d' addio Poi gli acquisti

Firenze, 31 luglio 2025 - Tra il 10 e il 14 agosto 2023, la Fiorentina – allora guidata da Vincenzo Italiano – mise a segno due colpi per rinforzare l'attacco. L'obiettivo era chiaro: voltare pagina dopo l'addio di Dusan Vlahovic. Arrivarono Lucas Beltran e M'Bala Nzola, chiamati a raccogliere un'eredità pesante. Oggi, a due anni di distanza, il bilancio è deludente: pochi gol, poche soddisfazioni, e soprattutto, nessuno dei due rientra nei piani tecnici di Stefano Pioli. Il destino sembra ormai segnato per entrambi. La situazione più vicina alla conclusione riguarda Nzola, destinato al neopromosso Pisa allenato da Alberto Gilardino.

