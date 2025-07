Fiorentina Beltran Ndour e Sabiri | i tre pronti a rilanciarsi con Stefano Pioli

Fiorentina, con il nuovo corso di Stefano Pioli tre calciatori che erano finiti ai margini vogliono rilanciarsi: si tratta di Beltran, Ndour e Sabiri Stefano Pioli è chiamato a un doppio compito nella nuova avventura sulla panchina della Fiorentina: costruire una squadra competitiva e, al tempo stesso, rimettere in carreggiata diversi giocatori in cerca di .

Fiorentina, le mosse della società : viola in “seconda fascia”, il nome è quello di Stefano Pioli - Firenze, 30 maggio 2025 – Le inattese dimissioni di Palladino, a cui la Fiorentina non era certo preparata, rallenteranno la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione.

Stefano Pioli: il possibile ritorno alla Fiorentina tra attese e contratti - E se fosse l’attesa del nuovo allenatore il nuovo allenatore? Vediamo un po’: De Rossi, Gilardino, Thiago Motta (per la gioia di Kean e Fagioli), l’emussionale Paulo Sousa, Vieira, Terim l’imperatore, Malesani il viticoltore, topo gigio, Lazaroni etc etc…e poi finalmente: Stefano Pioli.

Stefano Pioli e la fiducia nei giovani: il futuro della Fiorentina tra talenti emergenti - Non ha mai avuto problemi a dare fiducia ai giovani, anzi. Quello tra Stefano Pioli e i ragazzi che provengono dal settore giovanile è sempre stato un legame per certi aspetti spontaneo, figlio di una predisposizione da parte del tecnico nel privilegiare il talento a dispetto della carta d’identità .

Fiorentina, 3-0 al Grosseto in amichevole: Dzeko ispira i baby Braschi e Montenegro, Bianco cala il tris; Nazione: “Pioli valuterà Beltran, se lo convincerà niente arrivo di Esposito alla Fiorentina”; Fiorentina, al via la nuova stagione: ecco l'elenco dei convocati per il ritiro.

Beltran obiettivo del Flamengo: cifre, formula e richiesta della Fiorentina - Il Flamengo fa sul serio per Lucas Beltran: trattativa in corso con la Fiorentina, che per lasciar partire l'argentino chiede almeno 15 milioni. Si legge su msn.com

I tre giocatori in cerca di rilancio. Ndour, Beltran e Sabiri ci provano - Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sia Ndour che Beltran e Sabiri sperano nella seconda parte di ritiro in Inghilterra per potersi ritagliare un posto nella. Lo riporta firenzeviola.it