Finge di essere un agente per truffare un’anziana | arrestato 53enne a Catania

Si presenta come un finto poliziotto per sottrarre gioielli a una donna di 70 anni. Decisivo l'intervento della famiglia e della Polizia di Stato.. Un uomo di 53 anni, originario di Enna, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di truffare una donna di 70 anni fingendosi appartenente alle forze dell'ordine. Il tentativo di truffa nel quartiere Cibali. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Cibali, quartiere di Catania. Tutto è cominciato con una telefonata ricevuta dal marito 75enne della vittima, nella quale un sedicente comandante lo invitava a presentarsi urgentemente in caserma con una scusa.

