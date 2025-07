Finanziamenti alle moschee ora serve una legge Ed ecco come controlliamo l' estremismo

«Il fondamentalismo islamico c'è anche nelle carceri: abbiamo attenzionato circa 200 persone, tra cui terroristi internazionali di matrice jihadista, soggetti carismatici che si pongono come leader o predicatori e tentano di promuovere attività di proselitismo». Sono queste le parole del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che analizza il fenomeno del radicalismo islamico in forte espansione. Sottosegretario, il rischio del fondamentalismo islamico è presente anche nelle carceri? «Sì, è un rischio reale che stiamo monitorando attentamente. Gli istituti penitenziari sono da sempre un punto nevralgico della sicurezza nazionale, oggi abbiamo il circuito di Alta Sicurezza 2, riservato ai terroristi internazionali di matrice jihadista e sono circa 200 le persone che stiamo monitorando, anche a prescindere dal circuito as2».

