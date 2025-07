Finali di ‘A Voice for Europe’ e Gran Gala’ dei Festival a Ferrara il 28 agosto

Giovedì 28 agosto dalle 19.00 si terranno le finali dei contest “A Voice for Europe – La voce per l’Europa – Italia” e “Gran Galà dei Festival” all’interno del Cortile del Castello Estense di Ferrara. L’evento sarà condotto da Vanessa Grey, speaker di RTL 102.5, e BeaMakk. Tra gli ospiti della serata ci sarà anche Centomilacarie, che presenterà un estratto del suo ultimo progetto “Io Nessuno”. Ingresso gratuito. Giovedì 28 agosto saranno proclamati i vincitori dei contest “A Voice for Europe – La voce per l’Europa – Italia” (per cantanti che si esibiscono dal vivo e a coloro che si esibiscono su base) e “Gran Galà dei Festival” (dedicato alla danza e agli strumentisti). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Finali di ‘A Voice for Europe’ e Gran Gala’ dei Festival a Ferrara il 28 agosto

