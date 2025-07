Film nostalgico sequel batte record su Netflix con 46.700000 visualizzazioni

successo record per il sequel di un film di adam sandler su netflix. Il ritorno di un celebre film interpretato da Adam Sandler ha riscosso un successo senza precedenti, battendo ogni record di visualizzazioni su Netflix negli Stati Uniti. A distanza di oltre tre decenni dalla prima pellicola, questa nuova produzione ha conquistato il pubblico e superato le aspettative in termini di ascolti e engagement. risultati eccezionali nel weekend d’esordio. primato storico nelle visualizzazioni. Il sequel intitolato Happy Gilmore 2, rilasciato il 25 luglio, ha totalizzato ben 46.700.000 visualizzazioni nei primi tre giorni sulla piattaforma streaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film nostalgico sequel batte record su Netflix con 46.700.000 visualizzazioni

In questa notizia si parla di: film - sequel - record - netflix

F1: il film potrebbe avere un sequel dopo l’apertura da 57 milioni di dollari - Il film F1: The Movie, diretto e scritto da Joseph Kosinski, noto per il successo di Top Gun: Maverick, sta attirando grande attenzione nel panorama cinematografico.

10 cose che odio di te: in sviluppo una trilogia sequel del film con Heath Ledger - 10 cose che odio di te: in sviluppo una trilogia sequel del film con Heath Ledger Il regista di 10 cose che odio di te, Gil Junger, ha svelato l’esistenza di piani per lo sviluppo di una nuova trilogia sequel.

Spring Breakers 2: svelato il cast del sequel del film cult, ma alla regia non ci sarà Harmony Korine - I produttori di Spring Breakers hanno annunciato la realizzazione di un film sequel e tra le protagoniste ci sarà anche Bella Thorne.

Pronti per Troll 2? Il kolossal nordico (che ha stracciato tutti i record di Netflix) ispirato alla mitologia norrena sta per tornare. Ecco quando Vai su Facebook

Netflix celebra il sequel di Un Tipo Imprevedibile con un videogioco dedicato Vai su X

Un tipo imprevedibile 2, il suo debutto su Netflix batte ogni record; Happy Gilmore 2 è un trionfo su Netflix: esordio da record per Adam Sandler; Dopo tre anni, il film internazionale più visto di sempre su Netflix avrà un sequel.

Un tipo imprevedibile 2, il suo debutto su Netflix batte ogni record - Un tipo imprevedibile 2 ha debuttato su Netflix lo scorso 25 luglio (è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Secondo tg24.sky.it

Un tipo imprevedibile 2 sbanca Netflix, miglior debutto di sempre per un film americano - Il nuovo film sequel con protagonista Adam Sandler ha conquistato il pubblico della piattaforma a distanza di quasi trent'anni dall'uscita del primo capitolo. Si legge su msn.com