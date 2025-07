Film horror da non perdere nel 2025 | i più attesi della stagione

Il panorama dell'horror nel 2025 si conferma come uno dei più ricchi e promettenti degli ultimi anni, grazie a una serie di uscite attese che spaziano da sequel di successo a nuove produzioni di registi di grande talento. Con la fine delle controversie sindacali di Hollywood del 2023, l'anno corrente ha visto un'impennata di titoli che stanno catturando l'attenzione sia della critica che del pubblico. In questo contesto, vengono analizzate le pellicole più rilevanti in arrivo nei prossimi mesi, evidenziando le caratteristiche principali e i nomi coinvolti. il ritorno de " The Strangers: chapter 2".

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca - Milan-Bologna 0-1 Maignan 6: non ha colpe sul gol, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in negativo.

The Conjuring – Il rito finale: il primo trailer del nuovo film horror! - The Conjuring – Il rito finale: il primo trailer del nuovo film horror! Dalla New Line Cinema arriva il primo trailer di The Conjuring – Il rito finale, il nono capitolo dell’ universo cinematografico di The Conjuring, la saga da oltre 2 miliardi di dollari di incasso al box office mondiale.

Brie Larson star del film horror Fail-Safe, prodotto da J.J. Abrams - L'attrice Brie Larson sarà la protagonista femminile di un nuovo progetto horror che avrà tra i suoi produttori J.

