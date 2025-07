Fiera di Forlì ancora in perdita l' assessore Cicognani | Dialogo aperto con Rimini E su Alea no ad un futuro da mini Hera

Interlocuzioni con Italian Exhibiton Group di Rimini e con i due soci, Fondazione Cassa dei risparmi e Camera di commercio della Romagna, per il futuro della Fiera di Forlì. E no a una "Hera in miniatura" per quello di Alea Ambiente. Il Consiglio comunale di Forlì ha approvato martedì pomeriggio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

La Riviera decolla. La pace con Forlì e le sfide della Fiera : "I voli sono un affare" - "Puntiamo sull’aeroporto. I numeri dei voli con Monaco per Riminiwellness sono in crescita rispetto all’evento di Key energy”.

Alla Fiera di Forlì 5mila credenti islamici per la Festa del Sacrificio: "Importante il dialogo tra comunità" - Erano circa 5mila alla Fiera di Forlì le persone di fede islamica provenienti da tutta la provincia, ma anche da quelle di Ravenna e Rimini, che venerdì mattina hanno partecipato alla Festa del Sacrificio (Ed al adha).

Fiera di Forlì ancora in perdita, l'assessore Cicognani: Dialogo aperto con Rimini. E su Alea no ad un futuro da mini Hera; Sostenibilità ed economia circolare: Alea Ambiente ad Ecomondo con una serie di eventi; Presentato il nuovo mezzo elettrico di Alea Ambiente per la raccolta differenziata.