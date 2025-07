Fiera dell' agroalimentare dell' artigianato e del commercio | ad Aspra degustazioni animazione e spettacoli

Valorizzare lo stretto legame tra identità culturale e tradizioni locali, con l’intenzione di sostenere l’economia del territorio di Bagheria e Aspra. È questo l’obiettivo della Fiera dell'Agroalimentare, dell'artigianato e del commercio che si terrà ad Aspra (Bagheria) dal 1 al 31 agosto al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Aspra: Il Comune di Bagheria approva l'organizzazione della "Fiera dell'Agroalimentare, dell'Artigianato e del Commercio Luglio-Agosto 2025" Vai su X

Si inaugura sabato 2 agosto la Fiera dell'Agroalimentare, dell'Artigianato e del Commercio ad Aspra; Fiera dell'agroalimentare, dell'artigianato e del commercio: ad Aspra degustazioni, animazione e spettacoli

Si inaugura sabato 2 agosto la "Fiera dell'Agroalimentare, dell'Artigianato e del Commercio" ad Aspra - Sarà inaugurata sabato 2 agosto 2025, alle ore 19:00, presso il Lungomare di Aspra, in località Piano Stenditore la ... comune.bagheria.pa.it scrive

