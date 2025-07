Fiaccolata a Joppolo Giancaxio per ricordare Lorena Quaranta | ci saranno anche i genitori Enzo e Cinzia

Una serata di inizio agosto per non dimenticare Lorena Quaranta ed il suo sguardo pieno di vita, per ribadire che il ricordo della studentessa di medicina favarese, uccisa dal suo ragazzo nel 2020 in piena pandemia, è più vivo che mai.La piccola comunità di Joppolo Giancaxio si stringe alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it