Dopo la massiccia mobilitazione da parte di istituzioni, sindacati, artisti e societĂ civile, il governo ha deciso di rifinanziare lo storico Festival di Santarcangelo di Romagna (Rimini), a cui la Commissione progetti multidisciplinari del ministero della Cultura aveva dimezzato il punteggio attribuito, aprendo dunque la strada a una riduzione dei fondi nazionali. Il declassamento resta ma questa – commenta il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale -, è “una battaglia vinta”, grazie “alla mobilitazione di territori, istituzioni, lavoratori della cultura e cittadini”. “Resta però la preoccupazione – fa notare – per un sistema di valutazione opaco, che ha prodotto punteggi incomprensibili e rischia di compromettere il futuro di tante realtĂ culturali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Festival Santarcangelo, dopo le proteste mezza marcia indietro di Giuli: ristabiliti i fondi, ma resta il declassamento

