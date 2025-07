Festival Organistico di San Martino della Scale | i concerti del weekend

Continua il Festival Organistico di San Martino delle Scale che porta la firma del direttore artistico, Maestro Giovanni Vaglica. In programma il 2 agosto alle ore 21, a ingresso libero sino a esaurimento posti, il concerto di Matteo Golizio con il Gruppo d’Ottoni della Massimo Youth Orchestra.Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

