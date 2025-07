il festival di emergency 2025 a reggio emilia: un evento dedicato a memoria, conflitti e futuro. Dal 5 al 7 settembre 2025, la città di Reggio Emilia ospiterà la quinta edizione del Festival di EMERGENCY. Questa manifestazione culturale e sociale si propone come un momento di riflessione e confronto sui temi più urgenti del nostro tempo, tra cui pace, guerra, diritti negati, memoria e visioni future. La rassegna si distingue per una programmazione ricca di incontri, spettacoli, proiezioni cinematografiche, laboratori e performance artistiche che coinvolgeranno cittadini e visitatori in un percorso di approfondimento e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Festival emergency 2025: arte, cinema e teatro a Reggio Emilia per il presente