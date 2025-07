Festival dello Yoga Italia 2025

? 5ÂŞ Edizione? 6 e 7 Settembre 2025? Parco di Villa Vogel, FirenzeDue giornate immerse nel verde dedicate al benessere e alla consapevolezza.? Lezioni di yoga per tutti i livellicon orario 10-18? Conferenze olistiche e workshop? Trattamenti naturali, Reiki, Shiatsu, naturopatia, cosmesi naturali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: yoga - festival - italia - naturali

Parte il Cosmica Yoga Festival, settimana dedicata al benessere - Montecatini, 4 luglio 2025 – Sarà una settimana dedicata al benessere mentale e fisico, con attività per tutti i gusti e le età .

Tutto pronto per il festival dello yoga: lezioni e giochi anche i bimbi - Un festival immersivo di yoga, musica e consapevolezza è in arrivo a Montecatini Terme. Dal 4 all’11 luglio la nostra città sarà teatro di un’ondata di iniziative tutte da non perdere.

Dal portiere Pelizzoli alle master class di yoga: avanti con il Time Out Sport Festival - LA MANIFESTAZIONE. Prosegue il Time Out Sport Festival in giro per la provincia bergamasca. Con incontri tra l’altro molto diversi tra loro.

Torna TeChe – Festival Diffuso di Arti Performative Dal 28 luglio al 30 ottobre, l’arte esce dai teatri e incontra il paesaggio, in una rassegna che unisce performance, installazioni, danza contemporanea, realtà virtuale e visioni artistiche da tutto il mondo. TeC Vai su Facebook

Festival dello Yoga Italia 2025; 21 giugno giornata internazionale dello Yoga: gli appuntamenti da non perdere; Festival olistici in Italia: gli eventi di maggio.

Limbo Festival: yoga, alpaca e techno nel cuore della Garfagnana - Dalla luna piena allo yoga tra i castagni, fino ai dj set all’alba: alla tenuta Il Ciocco di Barga, il Limbo Festival trasforma la Garfagnana in un rito collettivo ... vanityfair.it scrive

Lo Yoga della gratitudine - Vanity Fair Italia - Inoltre nell'agorà sarà possibile scoprire librerie, scuole yoga, centri olistici, prodotti naturali e ayurvedici, l' Emporio Yoga con espositori selezionati e di qualità, lo spazio Plose con ... Da vanityfair.it