Festival delle serie tv tempo di bilanci | duo Rimini-Riccione vincente Tocco internazionale sull' estate

Con gli alberghi tra Rimini e Riccione completamente occupati, più di 200 ospiti e talent del panorama audiovisivo italiano e internazionale, anteprime, masterclass e panel tematici, 156 giornalisti italiani e 28 giornalisti esteri accreditati, si è chiusa la prima edizione dell'Italian Global. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Entroterra svuotato. Oltre il 55% delle imprese si concentra a Rimini e Riccione: i numeri - Imprese che tengono sulla costa ma 'arrancano' nell'entroterra, sia collinare che montano. È quanto emerge dalle elaborazioni dell’Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna, con riferimento alla provincia di Rimini e su dati Infocamere Movimprese.

Linus e l’addio a Riccione: “Ecco perché abbiamo deciso di portare il tour a Rimini” - Rimini, 1 giugno 2025 – Il divorzio con Riccione, dopo 38 anni di dirette, eventi, concerti. Poi la decisione di portare Radio Deejay a Rimini, per la prima tappa (dal 27 al 29 giugno) di Beach like a Deejay.

Radio Deejay in spiaggia a Rimini: è bufera a Riccione - Rimini, 29 maggio 2025 – Radio Deejay in giugno farà tappa a Rimini. A Riccione, per i nostalgici di Linus, è un incubo che diventa realtà .

