Festa per tutta Livorno Appuntamento imperdibile Una tradizione radicata

Effetto Venezia è diventato, nell’arco di questi 40 anni di storia, un appuntamento fisso e imperdibile per tutta la città . Ha acceso i riflettori sul quartiere della Venezia, ha visto grandi ospiti e appuntamenti imperdibili, e sopratutto è entrato nel tessuto sociale come un evento identitario. Abbiamo deciso di raccogliere alcune foto delle passate edizioni, per raccontare grazie all’occhio dei fotografi di Foto Novi la meraviglia delle notti estive di Livorno, nel quartiere della Venezia, tra fuochi d’artificio e grandi eventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa per tutta Livorno. Appuntamento imperdibile. Una tradizione radicata

In questa notizia si parla di: tutta - livorno - appuntamento - imperdibile

Previsioni meteo, arriva la pioggia: allerta gialla a Livorno e in tutta la Toscana lunedì 28 luglio - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, lunedì 28 luglio, a Livorno e in tutta la Toscana.

THE BEATLES LEGEND - LIVORNO Appuntamento imperdibile a Livorno! Sta arrivando The Beatles Legend, lo show dei The Beatbox che ha conquistato tutta Italia! Fortezza Vecchia Martedì 19 Agosto 2025 – Ore 21:30 Vivi dal vivo i grandi Vai su Facebook

Festa per tutta Livorno. Appuntamento imperdibile. Una tradizione radicata; Slitta al 20 marzo il concerto di Francesco Gabbani a Livorno; La poesia degli insetti: un laboratorio all’aperto per bambini a Villa Corridi.

Un weekend a tutta birra: torna l’appuntamento con ‘Birrai Eretici’ - Bologna, 22 maggio 2025 – Tredicesima edizione in arrivo per “Birrai Eretici”, l’appuntamento imperdibile che da ormai diversi anni accompagna gli amanti della birra artigianale e della ... Riporta ilrestodelcarlino.it