Festa per il nuovo mezzo per disabili inaugurato da Croce Azzurra

Un nuovo mezzo, inaugurato proprio il giorno della Festa del volontariato. Un momento di grande emozione e gratitudine ha segnato la 41esima Festa del Volontario alla Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Comano, perchĂ© è stato ufficialmente inaugurato un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilitĂ . Sono tante le persone da ringraziare perchĂ© in molti hanno contribuito all’acquisto, dimostrando forte senso di comunitĂ e appartenenza. Il nuovo veicolo, attrezzato per garantire comfort e sicurezza, è stato acquistato interamente grazie alle donazioni di alcuni generosi benefattori locali, come Sergio Marchi e la madre Maria Angela Albertazzi, RSA Villa Verde di Comano, Conad della Lunigiana, RSA Villa Serena di Comano, Old Village Linda di Crespiano, Fondazione Beppe Lungo, Beni Sociali di Crespiano, Anna Mazzoni, Giovanni Castelli, Officina De Angeli di Aulla, Officina Carlotti di Monti, Gino Fornesi, Farmacia Torino-Babboni di Comano, famiglia Zavani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa per il nuovo mezzo per disabili inaugurato da Croce Azzurra

Chiesa 'in mezzo alle case', in piazzetta Rosario per Papa Leone XIV e la festa per i 40 anni di don Daniele - Nelle parrocchie di Villachiaviche e Gattolino si svolgeranno, anche quest’anno, i “Cenacoli Mariani”: sono momenti di uscita” dove, secondo le linee di una Chiesa che va a cercare le persone, la comunità esce dalla chiesa parrocchiale per recarsi a celebrare messa in mezzo alle case.

Napoli, festa Scudetto da un milione e mezzo di cuori: emozione, cori e mare azzurro per la parata dei campioni - NAPOLI, 26 MAGGIO 2025 – Una marea azzurra, un’onda di emozione e orgoglio lungo le strade e il mare di Napoli: è andata in scena oggi la grande festa per il quarto Scudetto conquistato dal Napoli, un evento memorabile che ha riunito, secondo le stime del presidente Aurelio De Laurentiis, oltre un milione e mezzo di persone.

La Croce Verde inaugura il nuovo mezzo donato da Gervaso Corbelli; Una festa per la nuova ambulanza della Croce Rossa di Finale Emilia; Croce Bianca di San Giuliano, nuovo mezzo: potenziati i trasporti semplici.

La Croce Verde inaugura il nuovo mezzo donato da Gervaso Corbelli - Giornata di festa per la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto con l’inaugurazione di un nuovo mezzo, donato da Gervaso Corbelli, e l’annuale assemblea per la presentazione del Bilancio. Scrive ilrestodelcarlino.it

Comitato Croce Rossa in festa. Inaugurata la nuova ambulanza - In occasione della grande cena di Natale del Comitato locale della Croce Rossa, è stata inaugurata a Cavriago una nuova ambulanza per l’emergenza- Riporta ilrestodelcarlino.it