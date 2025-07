Festa per i 140 anni del Carlino a Pesaro | sfoglia l’inserto dell’evento

Pesaro, 30 luglio 2025 – Il giornale della cittĂ , quasi un secolo e mezzo di storia. Questa sera dalle 21 il Resto del Carlino  celebra i suoi 140 anni di vita in uno dei luoghi iconici di Pesaro, il piazzale della Palla di Pomodoro, davanti al mare, con una grande festa, a cui tutta la città è invitata. Per celebrare questo grande evento abbiamo preparato uno speciale che ripercorre il legame indissolubile tra la nostra cittĂ e il Carlino: potete sfogliarlo qui, troverete tante interviste sui protagonisti, la storia del giornale e i volti piĂą amati della cittĂ . La grande serata insieme. Il nostro giornale si mette il vestito della festa anche grazie ai grandi nomi degli ospiti che parteciperanno all’evento: a partire da Darwin Cook, uno dei giocatori chiave dei due scudetti della Scavolini, ’87-’88 e ’89-’90, giunto appositamente dagli Usa per l’occasione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa per i 140 anni del Carlino a Pesaro: sfoglia l’inserto dell’evento

In questa notizia si parla di: pesaro - festa - anni - carlino

Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante una festa di compleanno e spara: uccisa una donna - L'uomo ha aperto il fuoco contro i presenti: vittima una 44enne, ferita la figlia 28enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il responsabile

Festa del Porto a Pesaro: tradizione, fuochi e un nuovo inno al mare - Pesaro, 6 luglio 2025 – La tradizionale Festa del Porto ha preso il via alle ore 10 con la messa solenne celebrata nella chiesa parrocchiale dall’arcivescovo Sandro Salvucci, poi il corteo delle imbarcazioni in mare con il getto delle corone in memoria dei Caduti, ma come prima tappa l’inaugurazione della nuova opera donata al Comune di Pesaro da Natalia Gasparucci, che 'augura' buon viaggio a chi si dirige in mare aperto.

Pesaro, arriva alla festa di compleanno e spara: morta una donna - (Adnkronos) – Fa irruzione alla festa di una bambina e spara: uccide la madre e ferisce la notta. Tragedia nella serata di venerdì 11 luglio a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche durante una festa di compleanno.

L’ultimo atto del festival, stasera in Pescheria e in piazza a Pesaro, con la voce di Lucrezia Ercoli, Carlo Massarini e le note del Boss . Vai su Facebook

Festa per i 140 anni del Carlino a Pesaro: sfoglia l’inserto dell’evento; Darwin Cook a Pesaro per i 140 anni del Carlino; Festa dei 140 anni per il Carlino a Pesaro. Seem Sax Quartet incanta: 4 ragazzi, una cosa sola.

Fiaccarini, '140 anni di Carlino sono un'eredità importante' - limitandoci solo la nostra redazione, e questo ci riporta ai nostri padri che sono stati Sauro Brigidi e Paolo Nonni, che hanno guidato la redazione rispettivamente dal 1965 al 1985 e dal 1985 fino fi ... Si legge su ansa.it

Francesca Perrotta alla festa di Pesaro per i 140 anni del Carlino: “Anche l’informazione ha bisogno di armonia” - La direttrice dell’orchestra Olimpia, ensemble sinfonico al femminile, sarà tra gli ospiti della festa per i 140 anni del Carlino, mercoledì ... Segnala msn.com