Festa | Il re non è mai stato solo non ci spaventa nulla Lei oggi è solo un ex

Tempo di lettura: 4 minuti "Io tornerò a fare il sindaco e Avellino tornerà a essere grande". Gianluca Festa non si nasconde più. Di fronte a una sala gremita al Viva Hotel, l'ex primo cittadino è tornato sulla scena pubblica con un intervento lungo, denso di retorica elettorale, attacchi politici e rivendicazioni amministrative. L'occasione è stato l'incontro " Tutta la verità ", promosso dalle liste Davvero e Viva la Libertà , che ha segnato di fatto l'apertura della campagna elettorale per il 2026. Al suo fianco, la consigliera comunale uscente Giovanna Vecchione, l'ex assessore Monica Spiezia e l'ex presidente del Consiglio comunale Ugo Maggio.

