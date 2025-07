ferrovie dal 2 agosto via ai lavori tra borgo san lorenzo e firenze circolazione sospesa

Firenze, 30 luglio 2025 – Proseguono fino al 7 settembre i lavori di potenziamento infrastrutturale e di manutenzione da parte di Rfi, che interessano la linea Borgo San Lorenzo e Faenza. Da sabato 2 agosto e sempre fino al 7 settembre gli interventi interesseranno an che la linea tra Firenze Campo di Marte e Borgo San Lorenzo, via Vaglia. Sospesa la circolazione, dunque, anche in quel tratto, con la cancellazione dei treni regionali. Per questo il programma integrativo delle corse bus tra Borgo S. Lorenzo e Faenza si allargherĂ anche a Borgo San Lorenzo-Firenze via Vaglia. La circolazione ferroviaria tra Firenze e Borgo San Lorenzo via Pontassieve  sarĂ invece regolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

