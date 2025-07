Ferragosto a Treviso torna il concerto dell' Assunta | Omaggi a Bizet e Mascagni

Ferragosto in musica a Treviso: anche quest'anno tornerĂ l’immancabile Concerto dell’Assunta, gala lirico offerto a tutti i cittadini dal Comune nella suggestiva cornice di piazza Santa Maria Maggiore. L'EVENTOL'appuntamento è per venerdì 15 agosto alle ore 21: “Amour sauvage” il titolo della. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: ferragosto - treviso - concerto - assunta

Ferragosto a Treviso, torna il concerto dell'Assunta: «Omaggi a Bizet e Mascagni»; “Amour Sauvage”: la lirica arriva a Treviso a Ferragosto; Concerto dell'Assunta: l'omaggio a Puccini nel centenario della sua scomparsa.

“Amour Sauvage”: la lirica arriva a Treviso a Ferragosto - Il 15 agosto in Piazza Santa Maria Maggiore il Concerto dell’Assunta 2025 celebra Bizet, Mascagni, Šostakovic e Del Monaco ... Secondo ilnuovoterraglio.it

Ferragosto, pienone per il concerto dell'Assunta omaggio ai 100 anni ... - Quello del 15 agosto è ormai un appuntamento fisso e imperdibile per i trevigiani in piazza Santa Maria Maggiore. Si legge su ilgazzettino.it