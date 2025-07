Ferragni in caduta libera | Tbs Crew perde il 93% del fatturato

La situazione non è rosea. Non è di certo rosea la situazione degli affari e dei conti di Chiara Ferragni. A distanza di anni si sentono ancora gli strascichi del pandoro gate. Come spiega Open, infatti, il bilancio della sua societĂ , Tbs Crew, di The Blonde Salad, mostrano un tracollo: i ricavi sono passati da 17,66 milioni a soli 1,3 milioni di euro. In virtĂą di questi si è passati da utile di 4,4 milioni ad una perdita netta di oltre 2,2 milioni. Ferragni attribuisce il calo all’impatto mediatico dello scandalo, che ha portato a un’ondata di recessi da parte dei clienti e al blocco di molte collaborazioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ferragni in caduta libera: Tbs Crew perde il 93% del fatturato

Chiara Ferragni da bollino rosso: Fenice e TBS Crew crollo da 6 milioni - Le due societĂ dell'imprenditrice milanese anticipano la pubblicazione dei bilanci 2024, che riflettono complessivamente un risultato negativo che il gruppo spiega essere "coerente con un anno segnato da forti trasformazioni e da una scelta strategica di pausa operativa" L'articolo Chiara Ferragni da bollino rosso: Fenice e TBS Crew crollo da 6 milioni proviene da Il Difforme.

I conti in rosso di Chiara Ferragni, il crollo da 5,7 milioni per le sue Fenice e Tbs Crew: «Colpa della crisi del mercato e della pausa strategica» - Ancora brutte notizie per Chiara Ferragni. Tbs Crew e Fenice, le società legate alla influencer, nel 2024 hanno segnato un risultato negativo, rispettivamente 2,3 milioni e 3,4 milioni, coerente con un anno segnato da forti trasformazioni e da una scelta strategica di pausa operativa.

Chiara Ferragni in rosso, Fenice e Tbs Crew in perdita di 5,7 milioni - Rosso di 3,4 milioni di euro nel 2024 per la Fenice, la societĂ a cui fanno capo tutti i marchi legati a Chiara Ferragni.

