Fermati in autostrada nascosti in auto gioielli per un valore di 250mila euro

Polizia di Stato. In A1 con 250.000 euro in monili d’oro e 12.000 euro in contanti nascosti nel sedile dell’auto: denunciate quattro persone per ricettazione.. Nel corso dell’attivitĂ di pattugliamento in ambito autostradale, giovedì scorso gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Furti in 7 negozi di Oriocenter: coppia in fuga 2mila euro di vestiti nascosti in sacchetti schermati - Bergamo, 15 maggio 2025 – Hanno rubato vestiti in sette negozi di Oriocenter per quasi 2mila euro: arrestata una coppia.

Modena, 17enne beccato con marijuana e oltre 4.500 euro nascosti in casa: scatta l’arresto - Un giovane tunisino arrestato a Modena per spaccio di droga. Trovati 78 grammi di marijuana e oltre 4.

Fiumicino, quasi 200mila euro nascosti in patatine e olio: sequestro prima di un volo per la Cina - ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento della Dogana e della Guardia di Finanza. Quasi 200 mila euro in contanti sono stati sequestrati all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, nascosti in modo ingegnoso nel bagaglio di un passeggero diretto in Cina.

Un normale posto di blocco si è trasformato in un’operazione importante per i carabinieri a #Casalnuovo. Due cittadini libici, regolarmente soggiornanti in Italia, sono stati fermati e trovati in possesso di 374.695 euro in contanti, nascosti in un borsone nel porta Vai su Facebook

Fermati in autostrada, nascosti in auto gioielli per un valore di 250mila euro; Rosarno, sequestrati 400 mila euro nascosti in un'auto; Due chili di cocaina e 8mila euro nascosti in macchina: arrestate 4 persone.

Spaccio a Vedelago, fermati tre uomini: trovati con hashish e 2mila euro in contanti in auto - VEDELAGO (TREVISO) — Nella notte di ieri, 15 luglio, i Carabinieri della Stazione locale di Vedelago hanno deferito in stato di libertà tre uomini di origine marocchina, rispettivamente di 43, 34 e 33 ... Si legge su nordest24.it