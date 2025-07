Ferito e lasciato agonizzante tra le case la punizione dei baby camorristi a Pianura | arrestato 19enne

I carabinieri hanno arrestato un 19enne di Pianura: ritenuto vicino al gruppo delle "Case Gialle", è accusato di avere sparato a un 47enne a febbraio come punizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

