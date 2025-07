Ferie d’agosto per la Faentina | stop ai treni si viaggia in bus La difficile estate del Mugello

Firenze, 30 luglio 2025 – SarĂ un mese difficile per chi dovrĂ recarsi a Firenze dal Mugello. E viceversa. Dal 2 agosto al 7 settembre, i treni si fermeranno anche tra Borgo San Lorenzo e il capoluogo e di fatto l’intera ferrovia Faentina resterĂ inutilizzata, con tutta la circolazione sospesa per piĂą di un mese. GiĂ l’interruzione era avvenuta tra Borgo San Lorenzo e Marradi a causa delle frane sulla linea a marzo scorso. Poi dall’11 giugno era stato sospeso il servizio tra Marradi e Faenza. E ora tocca alla tratta mugellana, via Vaglia. Lo stop agostano non è una novitĂ . Anche l’anno scorso i treni si fermarono e sempre per la stessa ragione: lavori di potenziamento infrastrutturale e di manutenzione sulla linea effettuati dalla societĂ del Gruppo FS, Rete Ferroviaria Italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ferie d’agosto per la Faentina: stop ai treni, si viaggia in bus. La difficile estate del Mugello

La lunga estate dei cantieri. Bolognese-Faentina: è caos. Da agosto resta solo l’auto - di Paolo Guidotti MUGELLO Sarà un’estate da incubo per i collegamenti tra Mugello e Firenze. Strade chiuse, ferrovia chiusa e davvero sarà un’impresa per chi lavora e per i turisti spostarsi dai paesi mugellani a Firenze e viceversa.

