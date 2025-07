Fentanyl-effentora sequestrato ad Ariccia | arrestato pusher

Sequestrate 28 compresse di fentanyl-effentora ad Ariccia. Arrestato giovane pregiudicato, trovato anche timbro ospedaliero falso. ARICCIA – Un quantitativo di 28 compresse di “fentanyl-effentora” è stato sequestrato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma in un’abitazione di Ariccia, nella disponibilitĂ di un giovane pregiudicato. L’uomo era da qualche giorno tenuto d’occhio dalle “fiamme gialle” della Compagnia di Velletri che, raccolti sufficienti indizi sul suo conto, hanno deciso di irrompere nel suo appartamento, ove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente. Nel corso della perquisizione del domicilio dell’uomo è stato anche sequestrato un timbro ospedaliero illecitamente detenuto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Fentanyl-effentora sequestrato ad Ariccia: arrestato pusher

