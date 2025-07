Fedez oggi vale il doppio di Chiara Ferragni un anno fa non arrivava alla metà Bilancio d’oro per la sua Doom mentre il Pandoro-gate distruggeva l’impero di lei

Fino ai primi del mese di dicembre del 2023, quando scoppiò il Pandoro gate, l’impero di Chiara Ferragni valeva più del doppio di quello di suo marito Federico Lucia, che tutti conoscono con il nome d’arte di Fedez. Oggi è esattamente il contrario: Fedez vale più del doppio della sua ex moglie da cui ha appena ufficialmente divorziato. Dopo il crollo del fatturato delle due società della Ferragni, la Fenice srl e la Tbs crew srl, che insieme ora non arrivano a 4 milioni di euro di incassi, è stato infatti depositato alla Camera di commercio di Milano il bilancio della società più importante di Fedez, la Dream of ordinary madness entertainment srl, in sigla Doom, che ha chiuso l’anno con 10,181 milioni di euro di ricavi. 🔗 Leggi su Open.online

